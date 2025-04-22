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Голки Мікролет (Needles Microlet)
Голки Мікролет (Needles Microlet)
Чернігів
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Зачиняється о 20:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
104.3 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
476,66
грн
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Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
209.7 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
233.6 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
248,63
грн
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
235.3 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
238.1 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
49,73
грн
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
238.1 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
243.2 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
276.7 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
768,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
281.1 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
768,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
284.4 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
480,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Стуса Василя, 54/3
344.2 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
349.1 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
60,75
грн
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Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Героїв Крут, 1
350.6 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
363.7 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
768,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Шухевича Романа, 12
364.1 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
576,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Соборна, 434
367.7 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
368.6 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
672,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 49
369.0 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
663,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/2
378.6 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
672,00
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Залізняка, 8/3
379.1 км
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET №200
Байєр
182,44
грн
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