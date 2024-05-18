Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі ортопедичніБАНДАЖ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИЙ розмір 5, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (411857) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
410,20
Економія: -103,97 грн
306,23 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
410,20
Економія: -103,97 грн
306,23 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
410,20
Економія: -103,97 грн
306,23 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
410,00
Економія: -103,77 грн
306,23 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
410,20
Економія: -103,97 грн
306,23 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом