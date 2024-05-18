Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі ортопедичніБАНДАЖ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИЙ розмір 4, №1 - Харків (411856) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
410,20
Економія: -103,97 грн
306,23 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
410,20
Економія: -103,97 грн
306,23 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
410,20
Економія: -103,97 грн
306,23 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
410,20
Економія: -103,97 грн
306,23 грн
Вітамін
Детальніше
Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
Всього: упаковка (1)
400,50 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
391,20 грн
Житомирліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
305,59 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
Всього: упаковка (1)
274,48 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
Всього: упаковка (1)
267,64 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
Всього: упаковка (1)
261,13 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
Всього: упаковка (1)
265,72 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Будівельників, 19/1
Всього: упаковка (1)
305,59 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
318,60 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 8
Всього: упаковка (1)
274,48 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
256,71 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:15
Рожище, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
308,85 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рожище, вул. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
274,48 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
Всього: упаковка (1)
290,84 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено
Голоби, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
290,84 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
290,84 грн