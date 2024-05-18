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БАНДАЖ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИЙ розмір 3, №1 - Харків (411855) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
392,00
Економія: -99,38 грн
292,62 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
392,00
Економія: -99,38 грн
292,62 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
392,00
Економія: -99,38 грн
292,62 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
392,00
Економія: -99,38 грн
292,62 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
392,00
Економія: -99,38 грн
292,62 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (2)
391,20 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
293,19 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Всього: упаковка (2)
261,13 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Антонівка, вул. Хмельницького Богдана, 12-А
Всього: упаковка (1)
274,48 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
Всього: упаковка (1)
283,83 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
305,66 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 8
Всього: упаковка (1)
293,19 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. Незалежності, 46
Всього: упаковка (1)
293,19 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
256,71 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Рожище, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
277,40 грн
Волиньфарм
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Зачинено
Голоби, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
278,99 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
278,99 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 30/23
Всього: упаковка (1)
293,19 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ратне, вул. Центральна, 34
Всього: упаковка (1)
293,19 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ратне, вул. Центральна, 42
Всього: упаковка (1)
293,19 грн