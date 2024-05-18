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БАНДАЖ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИЙ розмір 2, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (411854) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
392,00
Економія: -99,38 грн
292,62 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
392,00
Економія: -99,38 грн
292,62 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
392,00
Економія: -99,38 грн
292,62 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
392,00
Економія: -99,38 грн
292,62 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
293,19 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
261,98 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
Всього: упаковка (1)
265,72 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
305,66 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
256,71 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Маневичі, вул. Незалежності, 46
Всього: упаковка (1)
293,19 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рожище, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
277,40 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
278,99 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 30/23
Всього: упаковка (2)
274,48 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ковель, вул. Незалежності, 140
Всього: упаковка (2)
274,48 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
Всього: упаковка (1)
256,71 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стара Вижівка, пл. Миру, 1-В
Всього: упаковка (2)
293,19 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ратне, вул. Центральна, 34
Всього: упаковка (1)
274,48 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (1)
293,19 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом