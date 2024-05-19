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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 4, №1 - Львів (408672) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (2)
201,12 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -29,82 грн
227,17 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
Всього: упаковка (1)
164,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
237,55
Економія: -69,69 грн
167,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Першотравенськ, вул. Ювілейна, 16/41
Всього: упаковка (1)
188,58 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
Всього: упаковка (1)
227,17 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (1)
198,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом