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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (484620) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 253 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (1)
436,80
Економія: -58,78 грн
378,02 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (1)
421,83
Економія: -46,73 грн
375,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (1)
436,70
Економія: -73,30 грн
363,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: флакон-крапельниця (3)
599,00
Економія: -228,80 грн
370,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
392,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
495,60
Економія: -132,20 грн
363,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
409,15 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
423,99
Економія: -54,37 грн
369,62 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (1)
590,70
Економія: -227,30 грн
363,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1)
504,10
Економія: -140,70 грн
363,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
392,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (1)
524,10
Економія: -160,70 грн
363,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: розчин ушний (4)
385,16 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: розчин ушний (3)
436,04
Економія: -56,02 грн
380,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: розчин ушний (3)
465,78
Економія: -82,10 грн
383,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
409,99
Економія: -40,37 грн
369,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
392,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: флакон-крапельниця (3)
351,29 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), флакон-крапельниця (2)
450,00
Економія: -86,60 грн
363,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
392,50 грн