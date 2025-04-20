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Бахіли Славна нестерильні
Бахіли Славна нестерильні
Запоріжжя
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 7/7
286.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
98,01
Економія при броні:
-3,99 грн
94,02
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
438.9 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
44,94
Економія при броні:
-17,43 грн
27,51
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
439.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
85,00
Економія при броні:
-41,76 грн
43,24
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
440.4 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
125,00
Економія при броні:
-61,41 грн
63,59
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
443.1 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
52,50
Економія при броні:
-11,23 грн
41,27
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
444.2 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
60,00
Економія при броні:
-29,48 грн
30,52
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Шалімова Академіка, 44/10
448.4 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
2,43
Економія при броні:
-0,76 грн
1,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
452.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
125,00
Економія при броні:
-61,41 грн
63,59
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
454.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
5,00
Економія при броні:
-2,46 грн
2,54
грн
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