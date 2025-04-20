Київ
Бахіли Славна нестерильні

Бахіли Славна нестерильні

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Зачинено
Відчиняється о 07:30
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 7/7
184.2 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
98,01
Економія при броні: -3,99 грн
94,02 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
346.1 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
44,94
Економія при броні: -17,43 грн
27,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
347.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
85,00
Економія при броні: -41,76 грн
43,24 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
347.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
125,00
Економія при броні: -61,41 грн
63,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
351.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
52,50
Економія при броні: -11,23 грн
41,27 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
352.4 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
60,00
Економія при броні: -29,48 грн
30,52 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шалімова Академіка, 44/10
353.4 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
2,43
Економія при броні: -0,76 грн
1,67 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
359.2 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
5,00
Економія при броні: -2,46 грн
2,54 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
360.0 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара №50
Технокомплекс
125,00
Економія при броні: -61,41 грн
63,59 грн
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