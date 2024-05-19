БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара низькі, №50 - Харків (393266) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 7/7
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Всього: (47)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Аптека копійка
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Всього: (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 4/6
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миропільська, 1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
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Всього: (23)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 32-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
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Всього: (22)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 19
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
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Всього: (36)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Фармація
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1