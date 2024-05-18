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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара низькі, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (393266) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 7/7
Всього: упаковка (1)
98,31
Економія: -7,88 грн
90,43 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: (47)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: (9)
101,12
Економія: -14,69 грн
86,43 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 4/6
Всього: упаковка (3)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (2)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
160,50
Економія: -62,24 грн
98,26 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Миропільська, 1
Всього: упаковка (1)
98,27 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (5)
160,50
Економія: -62,24 грн
98,26 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (3)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (12)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (2)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (4)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (11)
160,50
Економія: -62,24 грн
98,26 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: (36)
91,20
Економія: -27,61 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (4)
160,50
Економія: -62,24 грн
98,26 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: (22)
98,27 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (1)
91,20
Економія: -27,61 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, просп. Червоної Калини, 32-Б
Всього: упаковка (2)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
Всього: (23)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн