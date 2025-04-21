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Ємність для забору калу Фек-бокс нью
Ємність для забору калу Фек-бокс нью
Миколаїв
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Зачиняється о 15:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
56.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
10,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
107.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,77
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаївка, вул. Центральна, 9
114.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,71
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Шевченка Тараса, 12
143.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
10,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 105
172.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,77
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Центральна, 42-А
194.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,78
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шпола, вул. Соборна, 21
234.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,75
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Героїв Чорнобиля, 5/2
264.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,71
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Болград, вул. Інзовська, 120-А
293.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,80
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Драбів, вул. Центральна, 32
337.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ружин, вул. Соборна, 60
371.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,72
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
371.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,71
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
399.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,77
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бірки, пл. 223-ї Стрілкової Дивізії, 2
431.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,76
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 37
456.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,77
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
463.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,78
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
464.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,80
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Пролісне, вул. Свободи, 18
478.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,71
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Борова, вул. Незалежності, 4
484.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,77
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 106
540.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,80
грн
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