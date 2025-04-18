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Ємність для забору калу Фек-бокс нью
Ємність для забору калу Фек-бокс нью
Київ
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Відчиняється о 08:00
Ружин, вул. Соборна, 60
124.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,72
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Драбів, вул. Центральна, 32
127.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,80
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Борова, вул. Незалежності, 4
136.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,77
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Героїв Чорнобиля, 5/2
144.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,71
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 106
155.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,80
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
156.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,77
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 21
171.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,75
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 105
234.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,77
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Центральна, 42-А
259.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,78
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
292.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,71
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Шевченка Тараса, 12
306.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,75
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
315.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,77
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаївка, вул. Центральна, 9
324.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,71
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бірки, пл. 223-ї Стрілкової Дивізії, 2
402.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,76
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
413.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,78
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
413.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
10,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
449.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,71
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пролісне, вул. Свободи, 18
464.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,71
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 37
465.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
10,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сколе, вул. Галицького Данила, 7
527.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
9,73
грн
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