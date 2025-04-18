Ємність для забору калу Фек-бокс нью
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
2.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бірки, пл. 223-ї Стрілкової Дивізії, 2
33.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Пролісне, вул. Свободи, 18
57.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 37
73.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
125.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
256.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Драбів, вул. Центральна, 32
292.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Шевченка Тараса, 12
328.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Героїв Чорнобиля, 5/2
355.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шпола, вул. Соборна, 21
367.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 105
409.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
459.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
466.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаївка, вул. Центральна, 9
485.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Центральна, 42-А
494.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ружин, вул. Соборна, 60
505.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 106
545.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Борова, вул. Незалежності, 4
546.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Болград, вул. Інзовська, 120-А
743.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ) 60 мл №1
Plasti Lab