Київ
Іплікатор-масажер голчастий Мірта (Needle massager applicator Mirta)

Іплікатор-масажер голчастий Мірта (Needle massager applicator Mirta)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
ІПЛІКАТОР-МАСАЖЕР ГОЛЬЧАТИЙ "МІРТА" на тканині №1
Мандриченко Сергій Віталійович
384,30
Економія при броні: -103,35 грн
280,95 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
ІПЛІКАТОР-МАСАЖЕР ГОЛЬЧАТИЙ "МІРТА" на тканині №1
Мандриченко Сергій Віталійович
384,30
Економія при броні: -103,35 грн
280,95 грн
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