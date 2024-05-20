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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20, БМП-35, БМП-70 набір, №1 - Одеса (499565) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
331,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
346,89
Економія: -29,37 грн
317,52 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (2)
391,25
Економія: -63,31 грн
327,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Всього: упаковка (1)
383,39
Економія: -52,77 грн
330,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
391,60
Економія: -43,04 грн
348,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
359,24
Економія: -28,53 грн
330,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
371,57
Економія: -51,73 грн
319,84 грн
Аптека №23
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Козацька, 47
Всього: упаковка (2)
266,30
Економія: -34,70 грн
231,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 48
Всього: упаковка (1)
377,99
Економія: -37,16 грн
340,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (1)
353,41
Економія: -35,77 грн
317,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Хіміків, 45
Всього: упаковка (1)
346,81
Економія: -26,34 грн
320,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
Всього: упаковка (1)
371,91
Економія: -54,53 грн
317,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1), набір (2)
346,07
Економія: -28,28 грн
317,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (3)
352,33
Економія: -36,15 грн
316,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
Всього: упаковка (2)
351,87
Економія: -34,20 грн
317,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
357,13
Економія: -38,41 грн
318,72 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
390,00
Економія: -62,40 грн
327,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
378,00
Економія: -50,40 грн
327,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
378,00
Економія: -50,40 грн
327,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
378,00
Економія: -50,40 грн
327,60 грн