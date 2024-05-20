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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ , №2 - Одеса (167352) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
150,50
Економія: -26,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
135,99
Економія: -12,47 грн
123,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
Всього: упаковка (1)
153,50
Економія: -29,98 грн
123,52 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Всього: упаковка (1)
149,50
Економія: -25,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
Всього: упаковка (1)
138,50
Економія: -14,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
159,99
Економія: -36,47 грн
123,52 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (1)
137,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
Всього: упаковка (1)
162,50
Економія: -38,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Великовисківський / Вокзальна, 1/103
Всього: упаковка (1)
162,99
Економія: -39,47 грн
123,52 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (2)
140,99
Економія: -17,47 грн
123,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
Всього: упаковка (1)
138,50
Економія: -14,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 12
Всього: упаковка (1)
167,50
Економія: -43,98 грн
123,52 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (7)
140,99
Економія: -17,47 грн
123,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
Всього: упаковка (3)
147,50
Економія: -23,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 6
Всього: упаковка (1)
153,50
Економія: -29,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (1)
159,50
Економія: -35,98 грн
123,52 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (1)
153,99
Економія: -30,47 грн
123,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Л
Всього: упаковка (1)
144,50
Економія: -20,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 28
Всього: упаковка (1)
156,99
Економія: -33,47 грн
123,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Всього: упаковка (1)
151,50
Економія: -27,98 грн
123,52 грн