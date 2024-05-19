БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м, №1 - Київ (162561) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 2
В інших містах:
Лекафарм
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 2/13
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 126/15
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Чайки, вул. Грушевського Михайла, 12
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Героїв України, 11
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:30
Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Звягель, вул. Волі, 12-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Звягель, перех. Медична / Гагаріна Юрія, 23/16
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 15
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Летичів, вул. Соборна, 5
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Старокостянтинів, вул. Миру, 13/1
Сідус
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Миру, 28/2
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Гоща, вул. Незалежності, 11
Сідус
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Вінницька, 59