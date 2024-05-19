Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м, №1 - Київ (162557) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (2)
22,00 грн
Галафарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (1)
20,40 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 2
Всього: упаковка (1)
22,00 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (2)
25,70 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (1)
21,80 грн
В інших містах:
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (1)
23,70 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 4
Всього: упаковка (4)
19,10 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Героїв України, 11
Всього: упаковка (1)
21,90 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 3
Всього: упаковка (1)
21,60 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Звягель, вул. Шухевича Романа, 1
Всього: упаковка (1)
24,50 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Звягель, вул. Соборності, 2
Всього: упаковка (1)
23,70 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Звягель, перех. Медична / Гагаріна Юрія, 23/16
Всього: упаковка (2)
22,90 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: упаковка (2)
22,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Летичів, вул. Соборна, 5
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Старокостянтинів, вул. Миру, 13/1
Всього: упаковка (7)
22,90 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Березне, вул. Буховича, 15-А
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Сідус
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Вінницька, 59
Всього: упаковка (1)
23,70 грн
Сідус
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 61/1-А
Всього: упаковка (1)
23,70 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 26-А
Всього: упаковка (1)
19,20 грн