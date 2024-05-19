БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м, №1 - Київ (162557) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Галафарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 2
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
В інших містах:
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Гала аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 4
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Героїв України, 11
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 3
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Звягель, вул. Шухевича Романа, 1
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Звягель, вул. Соборності, 2
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Звягель, перех. Медична / Гагаріна Юрія, 23/16
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 15
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Летичів, вул. Соборна, 5
Аптека 3і
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Старокостянтинів, вул. Миру, 13/1
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Березне, вул. Буховича, 15-А
Сідус
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Вінницька, 59
Сідус
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 61/1-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 26-А