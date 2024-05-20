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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6112, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір S, люкс, №1 - Одеса (169454) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
1578,65
Економія: -95,65 грн
1483,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
Всього: упаковка (1)
778,99
Економія: -167,81 грн
611,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
1574,28
Економія: -236,87 грн
1337,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
1508,79
Економія: -84,72 грн
1424,07 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
1712,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
720,99
Економія: -109,81 грн
611,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
1279,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
738,99
Економія: -127,81 грн
611,18 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом