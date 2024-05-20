БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6112, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір S, люкс, №1 - Одеса (169454) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 7
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом