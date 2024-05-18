БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6112, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір S, люкс, №1 - Харків (169454) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 7
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом