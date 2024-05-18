Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Миргород, вул. Гоголя, 170-Б Всього: упаковка (1) 1487,63 Економія: -63,56 грн 1424,07 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Черкаси, бульв. Шевченка, 250 Всього: упаковка (2) 1584,24 Економія: -246,83 грн 1337,41 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 14 Всього: упаковка (1) 1548,85 Економія: -65,85 грн 1483,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А Всього: упаковка (1) 778,99 Економія: -167,81 грн 611,18 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3 Всього: упаковка (1) 1279,38 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 7 Всього: упаковка (1) 720,99 Економія: -109,81 грн 611,18 грн Забронювати

Соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 1712,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Трускавець, вул. Стебницька, 43-А Всього: упаковка (1) 738,99 Економія: -127,81 грн 611,18 грн Забронювати