Київ
Канюля внутрішньовенна BD Венфлон про (Intravenous cannula BD Venflon pro)

Канюля внутрішньовенна BD Венфлон про (Intravenous cannula BD Venflon pro)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
5.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G18 №1
Бектон Дікінсон
39,20
Економія при броні: -12,90 грн
26,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
8.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G18 №1
Бектон Дікінсон
32,20
Економія при броні: -10,75 грн
21,45 грн
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