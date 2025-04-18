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Канюля внутрішньовенна BD Венфлон про (Intravenous cannula BD Venflon pro)
Канюля внутрішньовенна BD Венфлон про (Intravenous cannula BD Venflon pro)
Харків
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Зачиняється за 44 хв
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
405.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G18 №1
Бектон Дікінсон
39,20
Економія при броні:
-12,90 грн
26,30
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
413.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G18 №1
Бектон Дікінсон
32,20
Економія при броні:
-10,75 грн
21,45
грн
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