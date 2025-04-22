Київ
Канюля внутрішньовенна BD Венфлон про (Intravenous cannula BD Venflon pro)

Канюля внутрішньовенна BD Венфлон про (Intravenous cannula BD Venflon pro)

Чернігів (адресу не вказано)
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
122.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G18 №1
Бектон Дікінсон
32,20
Економія при броні: -10,75 грн
21,45 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
126.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G18 №1
Бектон Дікінсон
39,20
Економія при броні: -12,90 грн
26,30 грн
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