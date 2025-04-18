Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 054/S 250 мл №1
Royal King Infant Products
74,89
Економія при броні: -5,24 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
203.0 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
69,56
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
405.7 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 054/S 250 мл №1
Royal King Infant Products
67,42
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
406.1 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
62,60
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
430.3 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
72,88
Економія при броні: -3,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
441.8 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
67,54
Економія при броні: -4,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
564.7 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
74,11
Економія при броні: -2,57 грн