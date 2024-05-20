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Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір XXXL/XXXXL, люкс, №1 - Одеса (169484) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
869,23
Економія: -124,53 грн
744,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: упаковка (1)
810,10 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
810,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (2)
791,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
791,70 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
791,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Торгова, 30
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ананьїв, вул. Соборна, 29/2
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (1)
764,87
Економія: -82,86 грн
682,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
689,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Братське, вул. Вороніна, 39
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рені, вул. Вознесенська, 159
Всього: упаковка (1)
579,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
Всього: упаковка (2)
676,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
888,55
Економія: -80,24 грн
808,31 грн