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Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір XS/S, люкс, №1 - Одеса (169483) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
698,41
Економія: -44,41 грн
654,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (1)
624,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (1)
698,54
Економія: -44,54 грн
654,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (1)
689,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Братське, вул. Вороніна, 39
Всього: упаковка (1)
493,27 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (1)
689,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
599,49
Економія: -59,34 грн
540,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
696,51
Економія: -42,51 грн
654,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
Всього: упаковка (1)
696,97
Економія: -42,97 грн
654,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
893,98
Економія: -93,20 грн
800,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
813,64
Економія: -96,37 грн
717,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
675,32
Економія: -21,32 грн
654,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
Всього: упаковка (1)
745,19
Економія: -67,93 грн
677,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
774,82
Економія: -98,45 грн
676,37 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, просп. Володимирський, 38-Б
Всього: упаковка (1)
754,00
Економія: -65,00 грн
689,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
754,00
Економія: -65,00 грн
689,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
567,05
Економія: -28,35 грн
538,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
761,57
Економія: -80,03 грн
681,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
756,20
Економія: -76,55 грн
679,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
Всього: упаковка (1)
697,99
Економія: -106,45 грн
591,54 грн