БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 3 сірий висота 110 мм, №1 - Львів (475792) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом