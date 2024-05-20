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Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіШиниБАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)Ціни в аптеках

БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 3 сірий висота 110 мм, №1 - Львів (475792) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
481,95 грн
В інших містах:
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
363,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (1)
409,23 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом