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АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Київ (304208) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
271,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (1)
271,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
284,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
335,99
Економія: -61,72 грн
274,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (2)
296,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Всього: упаковка (1)
325,99
Економія: -51,72 грн
274,27 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (5)
279,30
Економія: -25,61 грн
253,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
291,20
Економія: -14,24 грн
276,96 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (1)
263,42
Економія: -33,72 грн
229,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ушинського, 23
Всього: упаковка (1)
268,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
290,12
Економія: -13,16 грн
276,96 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (1)
319,99
Економія: -45,72 грн
274,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (1)
296,26
Економія: -19,30 грн
276,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
233,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 47/1
Всього: упаковка (1)
284,99 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Всього: упаковка (1)
294,46
Економія: -17,50 грн
276,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
299,20
Економія: -16,86 грн
282,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (1)
256,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
268,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 28
Всього: упаковка (2)
217,16 грн