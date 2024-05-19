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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS) розчин флакон 240 мл, №1 - Київ (108778) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
451,20
Економія: -114,41 грн
336,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
Всього: упаковка (1)
339,14
Економія: -12,33 грн
326,81 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
425,00
Економія: -105,85 грн
319,15 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
442,30
Економія: -112,13 грн
330,17 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Соборності, 6
Всього: упаковка (1)
337,40
Економія: -12,27 грн
325,13 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (2)
448,70
Економія: -96,39 грн
352,31 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (1)
444,20
Економія: -112,57 грн
331,63 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (2)
450,00
Економія: -111,54 грн
338,46 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (1)
436,40
Економія: -93,75 грн
342,65 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
Всього: упаковка (1)
451,70
Економія: -97,00 грн
354,70 грн
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (1)
374,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (1)
331,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом