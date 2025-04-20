Київ
Про товар
Ціни
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO (BD VENFLON™ PRO)
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO (BD VENFLON™ PRO)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
199.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G20 №1
Бектон Дікінсон
30,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
434.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G22 №1
Бектон Дікінсон
25,50
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
609.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G16 №1
Бектон Дікінсон
30,50
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
624.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G20 №1
Бектон Дікінсон
29,20
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню