Київ
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO (BD VENFLON™ PRO)

КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO (BD VENFLON™ PRO)

Одеса (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
192.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G20 №1
Бектон Дікінсон
30,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
425.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G20 №1
Бектон Дікінсон
29,20 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
435.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G22 №1
Бектон Дікінсон
25,50 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
478.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON™ PRO G16 №1
Бектон Дікінсон
30,50 грн
ГоловнаКошикОбране