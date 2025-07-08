Київ
Комплект одягу акушерський

Комплект одягу акушерський

Миколаїв (адресу не вказано)
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В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
175.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ № 11 №1
Технокомплекс
58,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
284.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ № 11 №1
Технокомплекс
51,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
747.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ № 11 №1
Технокомплекс
61,40 грн
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