БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ ELAST 9512 5 м х 8 см середньої розтяжності, №1 - Київ (108705) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 66-А
Волиньфарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стара Вижівка, вул. Шевченка Тараса, 6
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом