Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 66-А Всього: упаковка (1) 73,34 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Стара Вижівка, вул. Шевченка Тараса, 6 Всього: упаковка (2) 82,12 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2 Всього: упаковка (1) 153,50 грн