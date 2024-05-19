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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ ELAST 9512 5 м х 8 см середньої розтяжності, №1 - Київ (108705) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 66-А
Всього: упаковка (1)
73,34 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стара Вижівка, вул. Шевченка Тараса, 6
Всього: упаковка (2)
82,12 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
Всього: упаковка (1)
153,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом