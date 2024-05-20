БАХІЛИ МЕДИЧНІ НЕСТЕРИЛЬНІ поліетиленові 4 г блакитні, №1 - Одеса (508360) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (689)
Відчинено Цілодобово
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
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Всього: упаковка (280)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Зміїв, перех. Таранівське шосе / Лісова, 1-Г/1-А
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Всього: упаковка (265)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Зміїв, перех. 6-ї Стрілецької Дивізії / Калініна, 1-А/1-А
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Всього: упаковка (44)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
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Всього: упаковка (153)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Всього: упаковка (149)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
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Всього: упаковка (1877)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом