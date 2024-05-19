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БАХІЛИ 2B, нестерильні пара 1.5 г поліетиленова, №1 - Харків (478018) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (78)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (194)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (53)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (95)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (69)
2,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (27)
1,70
Економія: -0,31 грн
1,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (73)
1,50
Економія: -0,13 грн
1,37 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (76)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (93)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (176)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (85)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (75)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (108)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (32)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (151)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3-А
Всього: упаковка (146)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (96)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (109)
2,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (54)
1,75
Економія: -0,36 грн
1,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (85)
2,50 грн