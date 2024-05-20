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БИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE" 15 см х 2,7 м, №1 - Одеса (781494) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
31,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (12)
21,92
Економія: -2,91 грн
19,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (2)
31,80 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
31,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
31,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Калчева, вул. Центральна, 99
Всього: упаковка (1)
31,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Болград, вул. Ізмаїльська, 61-А
Всього: упаковка (12)
31,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Телеграфна, 165
Всього: упаковка (1)
31,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 41-А
Всього: упаковка (1)
31,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 22
Всього: упаковка (2)
31,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Баланівка, вул. Центральна, 1-А
Всього: упаковка (1)
31,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
Всього: упаковка (3)
32,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Незалежності, -
Всього: упаковка (1)
31,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 1
Всього: упаковка (1)
31,72 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
Всього: упаковка (8)
31,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Білогрудівська, 1-Б
Всього: упаковка (3)
31,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
Всього: упаковка (8)
31,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 70-А
Всього: упаковка (1)
31,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 40-А
Всього: упаковка (1)
31,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
Всього: упаковка (1)
31,66 грн