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БИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE" 15 см х 2,7 м, №1 - Київ (781494) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
31,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
31,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
31,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
31,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (1)
37,40
Економія: -11,81 грн
25,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 127
Всього: упаковка (1)
31,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 7-Б
Всього: упаковка (1)
31,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
31,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 1
Всього: упаковка (1)
31,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
31,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 11
Всього: упаковка (1)
31,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 45-А
Всього: упаковка (1)
31,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
Всього: упаковка (1)
31,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (1)
31,63 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
27,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (3)
28,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 28
Всього: упаковка (1)
28,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14-А
Всього: упаковка (3)
28,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Регенераторна, 4
Всього: упаковка (3)
28,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (3)
27,60 грн