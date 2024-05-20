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БИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE" 20 см х 2,7 м, №1 - Одеса (776563) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (2)
42,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (1)
42,45 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (1)
42,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Всього: упаковка (1)
42,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
42,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Всього: упаковка (2)
26,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
Всього: упаковка (1)
42,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
Всього: упаковка (1)
42,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Софіївська, 54
Всього: упаковка (6)
42,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кубей, вул. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1)
42,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Жуковського, 31-А
Всього: упаковка (3)
42,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 68-А
Всього: упаковка (1)
42,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кодима, вул. Соборна, 89
Всього: упаковка (1)
42,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Війтівка, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (6)
42,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Баланівка, вул. Центральна, 1-А
Всього: упаковка (1)
42,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
Всього: упаковка (2)
42,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тростянець, вул. Соборна, 50
Всього: упаковка (1)
42,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижопіль, вул. Героїв України, 70
Всього: упаковка (1)
42,35 грн