Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36 Всього: упаковка (2) 26,80 Економія: -0,80 грн 26,00 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190 Всього: упаковка (2) 26,80 Економія: -0,80 грн 26,00 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Цілодобово Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б Всього: упаковка (13) 19,00 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Зміїв, вул. 6-ї Стрілецької Дивізії, 1 Всього: упаковка (10) 17,00 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Зміїв, перех. 6-ї Стрілецької Дивізії / Калініна, 1-А/1-А Всього: упаковка (10) 17,00 грн