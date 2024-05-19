БИНТ ГІПСОВИЙ 10 см х 2,7 м, №1 - Харків (66863) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (13)
Відчинено Цілодобово
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. 6-ї Стрілецької Дивізії, 1
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. 6-ї Стрілецької Дивізії / Калініна, 1-А/1-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом