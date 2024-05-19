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БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл - Київ (438857) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
38,53
Економія: -4,25 грн
34,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
38,89
Економія: -4,69 грн
34,20 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
23,50
Економія: -2,67 грн
20,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
23,01
Економія: -1,94 грн
21,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
Всього: упаковка (1)
24,51
Економія: -1,93 грн
22,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
24,30
Економія: -2,69 грн
21,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (2)
38,92
Економія: -4,69 грн
34,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 39
Всього: упаковка (1)
38,98
Економія: -4,82 грн
34,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (1)
24,87
Економія: -3,85 грн
21,02 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
Всього: упаковка (1)
24,45
Економія: -2,46 грн
21,99 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (1)
40,66
Економія: -6,47 грн
34,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (4)
39,26
Економія: -4,51 грн
34,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
25,39
Економія: -3,98 грн
21,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (2)
24,82
Економія: -1,96 грн
22,86 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (3)
24,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
41,95
Економія: -7,76 грн
34,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
39,05
Економія: -4,90 грн
34,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2)
22,82
Економія: -1,78 грн
21,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
23,14
Економія: -2,24 грн
20,90 грн