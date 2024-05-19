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БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г - Львів (408354) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (3)
34,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (3)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (4)
37,26 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
25,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (5)
31,05 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (5)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (2)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (3)
31,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (5)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (5)
31,05 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (1)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
34,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (3)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (5)
32,60 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (4)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (5)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (5)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (5)
31,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (5)
31,05 грн