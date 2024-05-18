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БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г - Харків (408354) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
31,05 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
31,98 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (10)
32,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (1)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (4)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (1)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (4)
34,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (2)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (5)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
31,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (5)
32,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (3)
29,50 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (4)
24,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Всього: упаковка (3)
30,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (4)
32,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
31,05 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: упаковка (2)
32,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
32,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (5)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Всього: упаковка (5)
32,60 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (2)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (3)
32,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (5)
31,05 грн