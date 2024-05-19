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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ ПРОБУДЖУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ 15 мл - Київ (311122) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 215 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
750,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
852,91
Економія: -131,90 грн
721,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
860,04
Економія: -157,36 грн
702,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
689,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
851,58
Економія: -148,90 грн
702,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
870,58
Економія: -149,57 грн
721,01 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
650,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
843,37
Економія: -53,76 грн
789,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
689,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
689,60 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
581,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
860,01
Економія: -120,00 грн
740,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
725,18
Економія: -89,22 грн
635,96 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
702,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
873,39
Економія: -152,38 грн
721,01 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
700,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
581,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
872,15
Економія: -151,14 грн
721,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
861,74
Економія: -143,21 грн
718,53 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (1)
682,48 грн