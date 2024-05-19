Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюАВЕН АНТИРУЖЕР FORT КРЕМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ШКІРИ СХИЛЬНОЇ ДО КУПЕРОЗУЦіни в аптеках

АВЕН АНТИРУЖЕР FORT КРЕМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ШКІРИ СХИЛЬНОЇ ДО КУПЕРОЗУ 30 мл - Київ (258828) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
686,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
686,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
645,21 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
642,11 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
635,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
686,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
686,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
583,46 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
686,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
627,32 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
686,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
686,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
686,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
553,24
Економія: -25,24 грн
528,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (3)
635,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
686,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (5)
635,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
559,68 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
686,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
553,66
Економія: -25,66 грн
528,00 грн