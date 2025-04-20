Київ
Зубна паста Аквафреш мої молочні зубки (Aquafresh toothpaste my milk teeth)

Зубна паста Аквафреш мої молочні зубки (Aquafresh toothpaste my milk teeth)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 4 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
72,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
8.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
72,35 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
92,00
Економія при броні: -8,00 грн
84,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
9.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
39,30 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
56.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
98,00
Економія при броні: -10,00 грн
88,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
68.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
77,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
69.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
75.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
80.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 34
87.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
77,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 26-Б
115.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
117.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
74,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
132.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
136.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
82,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
136.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
151.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
76,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
188.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 78
199.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
76,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
219.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
72,84 грн
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