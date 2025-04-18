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Зубна паста Аквафреш мої молочні зубки (Aquafresh toothpaste my milk teeth)

Зубна паста Аквафреш мої молочні зубки (Aquafresh toothpaste my milk teeth)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 36 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
82,07 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
71,56 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
82,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
82,19 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
76,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
76,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
82,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,87 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Ляпунова, 7
3.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
77,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 51
3.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
76,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Селянська, 24
4.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
77,71 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
67,64 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,46 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ МОЛОЧНІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,74 грн
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