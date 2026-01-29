Запоріжжя
Про товар
Ціни
Крем-бальзам Антикус (Cream-balsam Антикус)
Крем-бальзам Антикус (Cream-balsam Антикус)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
65,00
грн
Забронювати
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
4.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
62,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
25.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
42,70
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
72.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
65,68
Економія при броні:
-3,99 грн
61,69
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
73.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
65,20
Економія при броні:
-4,50 грн
60,70
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
126.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
62,32
Економія при броні:
-2,62 грн
59,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
127.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
64,18
Економія при броні:
-4,48 грн
59,70
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
127.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
61,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
129.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
70,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
149.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
61,00
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 48
316.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
62,00
Економія при броні:
-3,39 грн
58,61
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
345.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
38,10
Економія при броні:
-1,27 грн
36,83
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
366.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
62,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
389.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
39,29
Економія при броні:
-2,27 грн
37,02
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
414.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
71,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
433.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
71,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
434.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
49,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
442.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
68,24
Економія при броні:
-4,56 грн
63,68
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
443.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
71,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
444.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
62,93
Економія при броні:
-2,23 грн
60,70
грн
Забронювати
