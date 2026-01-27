Миколаїв
Крем-бальзам Антикус (Cream-balsam Антикус)
Крем-бальзам Антикус (Cream-balsam Антикус)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Аптека інтернет цін
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
110.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
61,00
грн
Народна аптека
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
118.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
61,00
грн
Аптека інтернет цін
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
148.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
70,00
грн
Аптека копійка
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
154.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
63,81
Економія при броні:
-4,11 грн
59,70
грн
Аптека низьких цін
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
154.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
62,84
Економія при броні:
-3,14 грн
59,70
грн
Аптека інтернет цін
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
156.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
61,00
грн
Народна аптека
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
257.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
62,00
грн
Аптеки 24 години
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
260.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
59,00
грн
Аптека шар@
Городище, вул. Миру, 48
260.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
62,88
Економія при броні:
-4,27 грн
58,61
грн
Нє болєй
Дніпро, пров. Парусний, 10
275.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
64,79
Економія при броні:
-4,09 грн
60,70
грн
Народна аптека
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
281.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
42,70
грн
Аптека шар@
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
285.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
64,35
Економія при броні:
-2,66 грн
61,69
грн
Аптека копійка
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
307.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
38,89
Економія при броні:
-1,87 грн
37,02
грн
Аптека інтернет цін
Бориспіль, вул. Головатого, 20
384.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
70,00
грн
Аптека інтернет цін
Київ, вул. Княжий Затон, 4
394.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
49,00
грн
Аптека копійка
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
394.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
62,44
Економія при броні:
-2,74 грн
59,70
грн
Аптека інтернет цін
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 27
397.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
42,70
грн
Аптека інтернет цін
Бровари, бульв. Незалежності, 7
403.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
70,00
грн
Аптека інтернет цін
Київ, просп. Червоної Калини, 15
405.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
70,00
грн
Аптека низьких цін
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
406.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
68,45
Економія при броні:
-4,77 грн
63,68
грн
