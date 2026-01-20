Київ
Крем-бальзам Антикус (Cream-balsam Антикус)
Харків
(адресу не вказано)
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
148.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
38,54
Економія при броні:
-1,71 грн
36,83
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
187.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
64,76
Економія при броні:
-3,07 грн
61,69
грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
194.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
63,11
Економія при броні:
-2,41 грн
60,70
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
42,70
грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
251.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
61,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
70,00
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
253.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
64,00
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
304.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
62,67
Економія при броні:
-2,97 грн
59,70
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
305.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
63,81
Економія при броні:
-4,11 грн
59,70
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
311.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
70,00
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 48
354.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
62,38
Економія при броні:
-3,77 грн
58,61
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
380.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
70,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
391.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
70,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
402.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
49,00
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
404.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
67,07
Економія при броні:
-3,39 грн
63,68
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
405.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
63,21
Економія при броні:
-2,51 грн
60,70
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
406.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
70,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 28
412.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
42,70
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
412.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
61,00
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
413.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Аромат
62,91
Економія при броні:
-3,21 грн
59,70
грн
